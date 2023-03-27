В Северодонецке увеличилось количество оккупантов, а санитарная ситуация ежедневно ухудшается

Российские оккупанты в Северодонецке

Ситуация в оккупированном Северодонецке ухудшается изо дня в день. В городе сложно найти продукты, лекарства и работу, а также усложнилась санитарная ситуация.

Об этом в эфире национального телемарафона единых новостей заявил глава Северодонецкой городской военной администрации Роман Власенко.

Зима в оккупации

По словам Власенко, зима в оккупированном Северодонецке была очень тяжелой.

Централизованное отопление в городе не функционировало, а доступ к электроэнергии имело небольшое количество горожан.

Все остальные жители Северодонецка вынуждены были отапливать свое жилье твердым топливом и "буржуйками".

Ситуация в городе

Роман Власенко отметил, что в марте ситуация в Северодонецке ухудшается с каждым днем.

Так, горожане сообщают о проблемах с продуктами и лекарствами, санитарными нормами. Также очень сложна ситуация с трудоустройством.

Оккупанты в Луганской области

В городе, как и регионе в целом, увеличилось количество российских окупантов.

Россияне минируют территорию, а также строят блокпосты между населенными пунктами.

Напомним, что в начале марта жители оккупированного Северодонецка жаловались на некачественный ремонт жилищного фонда и отсутствие финансирования со стороны оккупационной администрации.

Фото из российских СМИ