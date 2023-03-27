В Северодонецке увеличилось количество оккупантов, а санитарная ситуация ежедневно ухудшается
Ситуация в оккупированном Северодонецке ухудшается изо дня в день. В городе сложно найти продукты, лекарства и работу, а также усложнилась санитарная ситуация.
Об этом в эфире национального телемарафона единых новостей заявил глава Северодонецкой городской военной администрации Роман Власенко.
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Зима в оккупации
По словам Власенко, зима в оккупированном Северодонецке была очень тяжелой.
Централизованное отопление в городе не функционировало, а доступ к электроэнергии имело небольшое количество горожан.
Все остальные жители Северодонецка вынуждены были отапливать свое жилье твердым топливом и "буржуйками".
Ситуация в городе
Роман Власенко отметил, что в марте ситуация в Северодонецке ухудшается с каждым днем.
Так, горожане сообщают о проблемах с продуктами и лекарствами, санитарными нормами. Также очень сложна ситуация с трудоустройством.
Оккупанты в Луганской области
В городе, как и регионе в целом, увеличилось количество российских окупантов.
Россияне минируют территорию, а также строят блокпосты между населенными пунктами.
Напомним, что в начале марта жители оккупированного Северодонецка жаловались на некачественный ремонт жилищного фонда и отсутствие финансирования со стороны оккупационной администрации.
Фото из российских СМИ