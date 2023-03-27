У Сєвєродонецьку збільшилася кількість окупантів, а санітарна ситуація щодня погіршується

Російські окупанти у Сєвєродонецьку

Ситуація в окупованому Сєвєродонецьку погіршується день за днем. У місті важко знайти продукти, ліки і роботу, а також ускладнилася санітарна ситуація.

Про це в ефірі національного телемарафону єдиних новин заявив голова Сєвєродонецької міської військової адміністрації Роман Власенко.

Зима в окупації

За словами Власенка, зима в окупованому Сєвєродонецьку була дуже важкою.

Централізоване опалення у місті не функціонувало, а доступ до електроенергії мала невелика кількість містян.

Усі інші мешканці Сєвєродонецька змушені були опалювати своє житло твердим паливом і "буржуйками".

Ситуація в місті

Роман Власенко зазначив, що у березні ситуація в Сєвєродонецьку погіршується з кожним днем.

Так, містяни повідомляють про проблеми із продуктами та ліками, із санітарними нормами. Також дуже складною є ситуація із працевлаштуванням.

Окупанти на Луганщині

Натомість у місті, як і регіоні в цілому, збільшилася кількість російських окупантів.

Росіяни мінують територію, а також будують блокпости між населеними пунктами.

Нагадаємо, що на початку березня мешканці окупованого Сєвєродонецька скаржилися на неякісний ремонт житлового фонду і відсутність фінансування з боку окупаційної "адміністрації".

Фото з російських ЗМІ