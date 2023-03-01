​​​​​​​На Луганщині окупанти не платять зарплату найманцям і не фінансують ремонт житлового фонду

У Сєвєродонецьку окупанти не поспішають відновлювати місто

Мешканці окупованого Сєвєродонецька скаржаться на неякісний ремонт житлового фонду і відсутність фінансування з боку окупаційної "адміністрації". Окупанти не платять гроші й найманцям.

Про це повідомив Telegram-канал Луганської обласної військової адміністрації.

"Ремонт" у Сєвєродонецьку

Мешканці окупованого Сєвєродонецька скаржаться на якість "ремонтних робіт", які проводить російська "адміністрація".

На одній із багатоповерхівок будівельники замінили покрівлю, але перші ж опади продемонстрували велику кількість браку у роботі.

Довелося мешканцям будинків кілька разів викликати іншу бригаду ремонтників, роботу яких оплачували уже самі жителі.

Найманці без грошей

На відсутність фінансування з боку окупаційної "адміністрації" скаржаться і найманці, які воюють на території Луганської області.

Оскільки окупанти не платять обіцяну зарплату, то комбатанти, які раніше приїхали воювати на боці російського агресора, почали залишати місто.

Нагадаємо, що у Сєвєродонецьку ціни на продукти удвічі вищі, ніж у сусідніх містах Луганської області.

Фото: "Радіо Свобода"