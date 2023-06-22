В составе ЧВК "Вагнер" обнаружили троих африканцев
На фронтах российско-украинской войны воевали не менее трех граждан стран Африки. Они были завербованы в российских колониях в ЧВК "Вагнер".
Об этом сообщает информационное агентство Reuters .
Африканские наемники
Журналисты узнали, что в составе частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина на фронтах российско-украинской войны воевали по меньшей мере три гражданина африканских стран.
Как известно, они представляли:
- Замбию;
- Кот-д'Ивувар;
- Танзания.
Погибшие за Путина
СМИ собрало информацию об африканских наемниках в составе ЧВК "Вагнер".
Одним из африканцев был уроженец крупнейшего города Танзании Дар-эс-Салама Немес Таримо.
Он погиб еще 24 октября 2022 под Бахмутом.
На фронт он попал из колонии строгого режима, где находился с 2021 года за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.
Другим африканца в составе "Вагнера" звали Лемекани Нийренда, который был родом из Замбии.
Он также попал в российскую колонию, получив девять с половиной лет, а оттуда был завербован в частную военную компанию Евгения Пригожина.
Нийренда также погиб на Бахмутском направлении, где ЧВК "Вагнер" потерял большое количество живой силы.
Напомним, что находящийся в колонии за смертельное ДТП российский актер Михаил Ефремов тоже хотел попасть в "Вагнер" и воевать против Украины.