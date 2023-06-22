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В составе ЧВК "Вагнер" обнаружили троих африканцев

22 июня 2023 14:49
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В составе ЧВК "Вагнер" обнаружили троих африканцев
Похороны одного из африканских наемников ЧВК "Вагнер". Фото: Reuters
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

На фронтах российско-украинской войны воевали не менее трех граждан стран Африки. Они были завербованы в российских колониях в ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщает информационное агентство Reuters .

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Африканские наемники

Журналисты узнали, что в составе частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина на фронтах российско-украинской войны воевали по меньшей мере три гражданина африканских стран.

Африканские наемники в составе ЧВК "Вагнер"
Африканские наемники в составе ЧВК "Вагнер"
​​​​Фото: из соцсетей

Как известно, они представляли:

  • Замбию;
  • Кот-д'Ивувар;
  • Танзания.

Погибшие за Путина

СМИ собрало информацию об африканских наемниках в составе ЧВК "Вагнер".

Одним из африканцев был уроженец крупнейшего города Танзании Дар-эс-Салама Немес Таримо.

Он погиб еще 24 октября 2022 под Бахмутом.

На фронт он попал из колонии строгого режима, где находился с 2021 года за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.

Другим африканца в составе "Вагнера" звали Лемекани Нийренда, который был родом из Замбии.

Он также попал в российскую колонию, получив девять с половиной лет, а оттуда был завербован в частную военную компанию Евгения Пригожина.

Нийренда также погиб на Бахмутском направлении, где ЧВК "Вагнер" потерял большое количество живой силы.

Напомним, что находящийся в колонии за смертельное ДТП российский актер Михаил Ефремов тоже хотел попасть в "Вагнер" и воевать против Украины.

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