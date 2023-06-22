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У складі ПВК "Вагнер" виявили трьох африканців

22 червня 2023 14:49
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У складі ПВК "Вагнер" виявили трьох африканців
Похорон одного із африканських найманців ПВК "Вагнер". Фото: Reuters
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

На фронтах російсько-української війни воювало щонайменше троє громадян країн Африки. Вони були завербовані у російських колоніях до ПВК "Вагнер".

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

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Африканські найманці

Журналісти дізналися, що в складі приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина на фронтах російсько-української війни воювали щонайменше три громадянина африканських країн.

Африканські найманці в складі ПВК "Вагнер" ​​​​​​
Африканські найманці в складі ПВК "Вагнер"
Фото: із соцмереж

Як відомо, вони представляли:

  • Замбію;
  • Кот-д’Івувар;
  • Танзанію.

Загиблі за Путіна

ЗМІ зібрало інформацію про африканських найманців у складі ПВК "Вагнер".

Одним із африканців був уродженець найбільшого міста Танзанії Дар-ес-Салама Немес Тарімо.

Він загинув ще 24 жовтня 2022 року під Бахмутом.

На фронт він потрапив з колонії суворого режиму, де перебував з 2021 року за злочин, пов’язаний із незаконним обігом наркотиків. 

Іншим африканця в складі "Вагнер" звали Лемекані Нійренда, який був родом із Замбії.

Він також потрапив до російської колонії, отримавши дев’ять з половиною років — а звідти був завербований до приватної військової компанії Євгена Пригожина.

Нійренда також загинув на Бахмутському напрямку, де ПВК "Вагнер" втратила велику кількість живої сили.

Нагадаємо, що російський актор Михайло Єфремов, який перебуває в колонії за смертельну ДТП, теж хотів потрапити у "Вагнер" та воювати проти України.

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