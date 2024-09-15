Пожар в Смоленской области, атака БпЛА

В Смоленской области России бушует масштабный пожар после атаки БпЛА
Смоленскую область России в ночь на 15 сентября атаковали беспилотники. Местные власти заявили, что якобы системы противовоздушной обороны сбили два дрона в небе над регионом.
Об этом сообщают росСМИ.
У Смоленській області пожежі. Вночі працювало пе-ве-о по безпілотниках pic.twitter.com/QtHuDSCrP7— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 15, 2024
Атака беспилотников на Смоленскую область
"Сегодня над Рославльским и Смоленским районами сработали силы ПВО для отражения атаки двух украинских беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, в результате падения обломков на землю пострадавших и разрушений нет", — говорится у губернатора Василия Анохина.
В то же время российские паблики публикуют видеопожары в Смоленской области после атаки беспилотников.
Также минобороны России заявило о якобы сбитии 29 беспилотных летательных аппаратов:
- 15 над территорией Брянской области;
- пять — над Курской областью;
- четыре — над Смоленской областью;
- два — над Орловской областью;
- по одному — над территориями Белгородской, Калужской и Ростовской областей.
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