Пожежа у Смоленській області, атака БпЛА

Вибух. Ілюстративне фото: MIG

Смоленську область Росії у ніч на 15 вересня атакували безпілотники. Місцева влада заявила, що нібито системи протиповітряної оборони збили два дрони у небі над регіоном.

Про це повідомляють росЗМІ.

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У Смоленській області пожежі. Вночі працювало пе-ве-о по безпілотниках pic.twitter.com/QtHuDSCrP7 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 15, 2024

Атака безпілотників на Смоленську область

"Сьогодні над Рославльським та Смоленським районами спрацювали сили ППО для відбиття атаки двох українських безпілотних літальних апаратів. За попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків на землю постраждалих та руйнувань немає", — йдеться у губернатора Василя Анохіна.

Водночас російські пабліки публікують відео пожежі у Смоленській області після атаки безпілотників.

Також міноборони Росії заявило про нібито збиття 29 безпілотних літальних апаратів: