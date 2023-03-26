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В спецподразделении Kraken рассказали об успешном ночном рейде под Соледаром

26 марта 2023 23:57
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Военные рассказали об одной из операций в районе Соледара
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В январе этого года на Соледарском направлении украинские военные уничтожили пункт управления россиян. Ранее военные не обнародовали информацию об этом рейде.

Об этом рассказали в спецподразделении Kraken.

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Подробности рейда

"Есть операции, о которых мы вам не рассказываем сразу, ведь находимся в том оперативном районе, но со временем некоторые эпизоды все же частично можем освещать. Это именно тот случай", — сообщили в спецподразделении.

В Kraken отметили, что ночная штурмовая группа их подразделения при поддержке артиллерии уничтожила передовой пункт управления противника.

Напомним, недавно спецподразделение разведки уничтожило две башни наблюдения на территории россии. Эти башни были расположены в Брянской и Курской областях рф.

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