У спецпідрозділі Kraken розповіли про успішний нічний рейд під Соледаром
У січні цього року на Соледарському напрямку, українські військові знищили пункт управління росіян. Раніше військові не оприлюднювали інформацію про цей рейд.
Про це розповіли у спецпідрозділі Kraken.
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Подробиці рейду
"Є операції, про які ми вам не розповідаємо одразу, адже знаходимося в тому оперативному районі, але з часом деякі епізоди все ж таки частково можемо висвітлювати. Це саме той випадок", — повідомили в спецпідрозділі.
У Kraken зазначили, що нічна штурмова група їхнього підрозділу, за підтримки артилерії знищила передовий пункт управління противника.
Нагадаємо, нещодавно спецпідрозділ розвідки знищив дві вежі спостереження на території росії. Ці вежі були розташовані у Брянській та Курській областях рф.