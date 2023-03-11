Українські військові показали, як знищили вежі спостереження на території росії
Спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони KRAKEN оприлюднив відео зі знищення двох автономних веж спостереження "Муром". Ці вежі були розташовані у Брянській та Курській областях росії.
Відповідне відео було оприлюднене у Telegram-каналі спецпідрозділу.
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Що відомо
Як зазначається у коментарі до відео, сили протитанкової групи спецпідрозділу вдарили по об'єктах, які розташовані у Брянській та Курській областях рф.
Військові пояснили, що вежі спостереження "Муром" корегують ворожу артилерію, виконують супровід російських диверсійно-розвідувальних груп і блокують діяльність Сил оборони України. Такі вежі ведуть спостереження в режимі 24/7 углиб української території на відстань до 15 км та реагують на будь-який рух.
KRAKEN знищив "Муроми" у населених пунктах Крупець (Курська область) та Троєбортне (Брянська область).
Нагадаємо, раніше з'явилося відео, як спецпризначенці Служби безпеки України знищили дронами-камікадзе танк окупантів.
Також 11 березня на Луганщині прикордонники збили російський дрон-шпигун. Загалом з початку повномасштабного вторгнення українські захисники знищили 2 108 БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Окрім того, декілька днів тому українські військові "затрофеїли" рідкісну командно-штабну машину оперативно-тактичного рангу Р-149БМР росіян. Техніку, уже перефарбовану у синьо-жовті кольори, помітили на вулицях одного з міст.