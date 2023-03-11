Українські військові показали, як знищили вежі спостереження на території росії

Військові знищили дві спостережні вежі ворога

Спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони KRAKEN оприлюднив відео зі знищення двох автономних веж спостереження "Муром". Ці вежі були розташовані у Брянській та Курській областях росії.

Відповідне відео було оприлюднене у Telegram-каналі спецпідрозділу.

Що відомо

Як зазначається у коментарі до відео, сили протитанкової групи спецпідрозділу вдарили по об'єктах, які розташовані у Брянській та Курській областях рф.

Військові пояснили, що вежі спостереження "Муром" корегують ворожу артилерію, виконують супровід російських диверсійно-розвідувальних груп і блокують діяльність Сил оборони України. Такі вежі ведуть спостереження в режимі 24/7 углиб української території на відстань до 15 км та реагують на будь-який рух.

KRAKEN знищив "Муроми" у населених пунктах Крупець (Курська область) та Троєбортне (Брянська область).

Нагадаємо, раніше з'явилося відео, як спецпризначенці Служби безпеки України знищили дронами-камікадзе танк окупантів.

Також 11 березня на Луганщині прикордонники збили російський дрон-шпигун. Загалом з початку повномасштабного вторгнення українські захисники знищили 2 108 БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Окрім того, декілька днів тому українські військові "затрофеїли" рідкісну командно-штабну машину оперативно-тактичного рангу Р-149БМР росіян. Техніку, уже перефарбовану у синьо-жовті кольори, помітили на вулицях одного з міст.