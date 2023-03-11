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Українські військові показали, як знищили вежі спостереження на території росії

11 березня 2023 19:17
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Військові знищили дві спостережні вежі ворога
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони KRAKEN оприлюднив відео зі знищення двох автономних веж спостереження "Муром". Ці вежі були розташовані у Брянській та Курській областях росії. 

Відповідне відео було оприлюднене у Telegram-каналі спецпідрозділу. 

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Що відомо

Як зазначається у коментарі до відео, сили протитанкової групи спецпідрозділу вдарили по об'єктах, які розташовані у Брянській та Курській областях рф.

Військові пояснили, що вежі спостереження "Муром" корегують ворожу артилерію, виконують супровід російських диверсійно-розвідувальних груп і блокують діяльність Сил оборони України. Такі вежі ведуть спостереження в режимі 24/7 углиб української території на відстань до 15 км та реагують на будь-який рух.

KRAKEN знищив "Муроми" у населених пунктах Крупець (Курська область) та Троєбортне (Брянська область).

Нагадаємо, раніше з'явилося відео, як спецпризначенці Служби безпеки України знищили дронами-камікадзе танк окупантів

Також 11 березня на Луганщині прикордонники збили російський дрон-шпигун. Загалом з початку повномасштабного вторгнення українські захисники знищили 2 108 БпЛА оперативно-тактичного рівня. 

Окрім того, декілька днів тому українські військові "затрофеїли" рідкісну командно-штабну машину оперативно-тактичного рангу Р-149БМР росіян. Техніку, уже перефарбовану у синьо-жовті кольори, помітили на вулицях одного з міст.

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