В "СпецТехноЭкспорте" рассказали, на чьи деньги создали морской дрон Magura V5

Стенд компании "СпецТехноЭкспорт". Фото: Facebook-страница компании

Работы над разработкой нового морского дрона Magura V5 длились более девяти месяцев. Финансирование проекта, достаточно значительное, хотя и не совместимое с разработками традиционной военной техники, велось на средства частных инвесторов.

Об этом компания "СпецТехноЭкспорт", которая и создала морской беспилотник, сообщила в комментарии Новини.LIVE.

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В "СпецТехноЭкспорте" отметили, отвечая на вопрос Новини.LIVE, что работы над разработкой морского дрона Magura V5 длились более девяти месяцев.

Эти работы, подчеркнули в компании, выполнялись на средства частных инвесторов.

Финансовая сторона вопроса

Общую смету проекта в "СпецТехноЭкспорте" не назвали, но некоторые детали озвучили.

"Сумма значительна, но несопоставима с разработкой традиционной военной техники", — подчеркнули финансовую составляющую работы над Magura V5 в комментарии для нашего издания.

Напомним, что компания "СпецТехноЭкспорт" представила на международной оборонной выставке свою новую разработку — морской дрон Magura V5. К созданию этого беспилотника, отметили в компании, их подтолкнула полномасштабная агрессия Российской Федерации.