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У "СпецТехноЕкспорті" розповіли, на чиї гроші створили морський дрон Magura V5

30 липня 2023 06:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У "СпецТехноЕкспорті" розповіли, на чиї гроші створили морський дрон Magura V5
Стенд компанії "СпецТехноЕкспорт". Фото: Facebook-сторінка компанії
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Роботи над розробкою нового морського дрона Magura V5 тривали понад дев'ять місяців. Фінансування проєкту, досить значне, хоч і не спів мірне із розробками традиційної військової техніки, велося за кошти приватних інвесторів.

Про це компанія "СпецТехноЕкспорт", яка і створила морський безпілотник, повідомила у коментарі Новини.LIVE.

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У "СпецТехноЕкспорті" зазначили, відповідаючи на питання Новини.LIVE, що роботи над розробкою морського дрона Magura V5 тривали понад дев'ять місяців.

Ці роботи, наголосили в компанії, виконувалися на кошти приватних інвесторів.

Фінансова сторона питання

Загальний кошторис проєкту в "СпецТехноЕкспорті" не назвали, але деякі деталі озвучили.

"Сума значна, але неспівставна з розробкою традиційної військової техніки", — підкреслили фінансову складову роботи над Magura V5 у коментарі для нашого видання.

Нагадаємо, що компанія "СпецТехноЕкспорт" представила на міжнародній оборонній виставці свою нову розробку — морський дрон Magura V5. До створення цього безпілотника, зазначили у компанії, їх підштовхнула повномасштабна агресія Російської Федерації.

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