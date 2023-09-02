У США побачили прогрес ЗСУ на Запоріжжі за останні три доби

Представник Білого дому Джон Кірбі. Фото: REUTERS

Сполучені Штати Америки відзначають помітний прогрес українських військ у Запорізькій області за останні 72 години. При цьому там не можуть підтвердити повідомлення про постановку міжконтинентальних російських ракет на бойове чергування.

Про це заявив Представник Білого дому Джон Кірбі. Повідомляє агенція Rеuters.

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Представник Білого дому Джон Кірбі виступив перед журналістами під час телефонної конференції.

"Ми відзначили за останні 72 години або близько того деякий помітний прогрес українських Збройних сил… на цій південній лінії просування, що виходить із району Запорізької області, і вони досягли певного успіху проти цієї другої лінії російської оборони", — сказав речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Кірбі при цому додав, що від України залежить, як використати цей успіх.

Кірбі також сказав, що не може підтвердити повідомлення, що російські міжконтинентальні балістичні ракети Сармат з ядерним потенціалом, були поставлені на бойове чергування.

Нагадаємо, Адміністрація Байдена надасть Україні боєприпаси, що містять збіднений уран.

Повідомляється, що до нового пакету військової допомоги Україні увійдуть снаряди, які можуть допомогти знищити російські танки. Боєприпаси можуть бути випущені для американських танків Abrams, які, мають бути доставлені в Україну найближчими тижнями.

Зауважимо, новий пакет допомоги для України США планує оголосити наступного тижня.