В США объяснили, применит ли Россия ядерное оружие

Россия перемещает в Беларусь ядерное оружие. Фото: google.com

Пресссекретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США пока не видят намерения России прибегнуть к применению ядерного оружия. Она подчеркнула это, несмотря на то, что РФ начала свозить соответствующее вооружение в Беларусь.

Это заявление пресс-секретарь сделала во время брифинга.

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Карин Жан-Пьер отметила, что США видели сообщение о соглашении между Россией и Беларусью. Вашингтон продолжит следить за дальнейшим ходом событий по этому делу.

"Мы пока не видели никаких причин изменять расположение собственных ядерных сил, как и говорили ранее, как и никаких признаков того, что Россия готовится к использованию ядерного оружия с территории Беларуси", — отметила пресс-секретарь Белого дома.

Также она добавила, что подобные действия стороны РФ и Белоруссии являются еще одним примером ситуации, когда принимают безответственные и провокационные решения.

Напомним, что размещение российского ядерного оружия в Беларуси не угрожает Украине, ведь оно и так имеет довольно протяженную границу с РФ. Скорее всего, такие действия направлены на устрашение Москвой стран Восточной Европы — Балтии, Польши и даже Германии.

Также мы сообщали, что президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что создание Союзного государства с единым политическим, военным, экономическим пространством и одним ядерным оружием на двоих между РФ и Белоруссией создает немалую проблему для других государств Евразийского экономического союза.