Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В США объяснили, применит ли Россия ядерное оружие arrow

В США объяснили, применит ли Россия ядерное оружие

26 мая 2023 01:15
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В США объяснили, применит ли Россия ядерное оружие
Россия перемещает в Беларусь ядерное оружие. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Пресссекретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США пока не видят намерения России прибегнуть к применению ядерного оружия. Она подчеркнула это, несмотря на то, что РФ начала свозить соответствующее вооружение в Беларусь.

Это заявление пресс-секретарь сделала во время брифинга.

Читайте также:

Подробности

Карин Жан-Пьер отметила, что США видели сообщение о соглашении между Россией и Беларусью. Вашингтон продолжит следить за дальнейшим ходом событий по этому делу.

"Мы пока не видели никаких причин изменять расположение собственных ядерных сил, как и говорили ранее, как и никаких признаков того, что Россия готовится к использованию ядерного оружия с территории Беларуси", — отметила пресс-секретарь Белого дома.

Также она добавила, что подобные действия стороны РФ и Белоруссии являются еще одним примером ситуации, когда принимают безответственные и провокационные решения.

Напомним, что размещение российского ядерного оружия в Беларуси не угрожает Украине, ведь оно и так имеет довольно протяженную границу с РФ. Скорее всего, такие действия направлены на устрашение Москвой стран Восточной Европы — Балтии, Польши и даже Германии.

Также мы сообщали, что президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что создание Союзного государства с единым политическим, военным, экономическим пространством и одним ядерным оружием на двоих между РФ и Белоруссией создает немалую проблему для других государств Евразийского экономического союза.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас