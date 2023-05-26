У США пояснили, чи застосує Росія ядерну зброю

Росія переміщає до Білорусі ядерну зброю. Фото: google.com

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що США наразі не бачать наміру Росії вдатися до застосування ядерної зброї. Вона наголосила на цьому попри те, що РФ почала стягувати відповідне озброєння до Білорусі.

Цю заяву прессекретарка зробила під час брифінгу.

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Карін Жан-П'єр зазначила, що США бачили повідомлення про угоду між Росією та Білоруссю. Вашингтон продовжить слідкувати за подальшим перебігом подій у цій справі.

"Ми поки що не бачили жодних причин змінювати розташування власних ядерних сил, як і казали раніше, як і жодних ознак того, що Росія готується до використання ядерної зброї з території Білорусі", — зазначила прессекретарка Білого дому.

Також вона додала, що подібні дії боку РФ та Білорусі є ще одним прикладом ситуації, коли приймають безвідповідальні та провокаційні рішення.

Нагадаємо, що розміщення російської ядерної зброї у Білорусі не загрожує Україні, адже вона і так має доволі протяжний кордон із РФ. Швидше за все, такі дії спрямовані на залякування Москвою країн Східної Європи — Балтії, Польщі і навіть Німеччини.

Також ми повідомляли, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що створення Союзної держави з єдиним політичним, військовим, економічним простором і однією ядерною зброєю на двох між РФ та Білоруссю створюють чималу проблему для інших держав Євразійського економічного союзу.