Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У США пояснили, чи застосує Росія ядерну зброю arrow

У США пояснили, чи застосує Росія ядерну зброю

26 травня 2023 01:15
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У США пояснили, чи застосує Росія ядерну зброю
Росія переміщає до Білорусі ядерну зброю. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що США наразі не бачать наміру Росії вдатися до застосування ядерної зброї. Вона наголосила на цьому попри те, що РФ почала стягувати відповідне озброєння до Білорусі.

Цю заяву прессекретарка зробила під час брифінгу

Читайте також:

Деталі

Карін Жан-П'єр зазначила, що США бачили повідомлення про угоду між Росією та Білоруссю. Вашингтон продовжить слідкувати за подальшим перебігом подій у цій справі.

"Ми поки що не бачили жодних причин змінювати розташування власних ядерних сил, як і казали раніше, як і жодних ознак того, що Росія готується до використання ядерної зброї з території Білорусі", — зазначила прессекретарка Білого дому.

Також вона додала, що подібні дії боку РФ та Білорусі є ще одним прикладом ситуації, коли приймають безвідповідальні та провокаційні рішення.

Нагадаємо, що розміщення російської ядерної зброї у Білорусі не загрожує Україні, адже вона і так має доволі протяжний кордон із РФ. Швидше за все, такі дії спрямовані на залякування Москвою країн Східної Європи — Балтії, Польщі і навіть Німеччини.

Також ми повідомляли, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що створення Союзної держави з єдиним політичним, військовим, економічним простором і однією ядерною зброєю на двох між РФ та Білоруссю створюють чималу проблему для інших держав Євразійського економічного союзу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB