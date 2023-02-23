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В США рассказали, сколько времени понадобится для того, чтобы доставить в Украину танки Abrams

23 февраля 2023 22:33
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк
Танки Abrams для Украины — сколько времени понадобится для того, чтобы доставить технику
Американский танк M1 Abrams
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк

Армии США может понадобиться более года, чтобы поставить танки M1 Abrams в Украину, а планы по срокам и тому, как они поступят в страну, еще разрабатывают.

Об этом пишет CNN.

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Доставка танков Abrams в Украину.

Как пишет издание, министр армии Кристин Вормут заявила, что в Штатах ищут скорейший способ доставить танки украинцам.

"Это не будет вопросом нескольких недель, скажу я вам. Ни один из вариантов, которые мы изучаем, не рассчитан на недели или два месяца. Здесь привлечены более длительные сроки. Но я думаю, есть варианты менее двух лет менее полутора лет. Но опять, мы должны рассмотреть плюсы и минусы каждого из них", — сказала она.

Она добавила, что еще предстоит определить, смогут ли туда добраться до конца года.

По словам Вормут, среди вариантов, предоставленных министру обороны США Ллойду Остину — строительство танков "с нуля". Однако обычно армия модернизирует имеющиеся варианты танков, а не строит их с нуля.

Она также сказала, что США рассматривают варианты, включающие "страны, которым мы раньше продавали танки", что могло бы "вероятно быстрее доставить танки украинцам, но могло бы нарушить отношения с важными союзниками".

И дело не только в самих танках. Как отметила Вормут, речь идет также о поддержке, которая также будет включать эвакуационные машины, боеприпасы и обучение идущих вместе с ними украинских военнослужащих.

Напомним, недавно в США рассказали, что могли бы ускорить поставки танков Abrams в Украину.

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