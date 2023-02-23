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У США розповіли, скільки часу знадобиться для щоб доставити в Україну танки Abrams

23 лютого 2023 22:33
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
Танки Abrams для України — скільки часу знадобиться для, щоб доставити техніку
Американський танк M1 Abrams
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

Армії США може знадобитися понад рік, щоб поставити танки M1 Abrams в Україну, а плани щодо термінів і того, як саме вони надійдуть в країну, ще розробляють.

Про це пише CNN.

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Доставка танків Abrams в Україну

Як пише видання, міністерка армії Крістін Вормут заявила, що у Штатах шукають якнайшвидший спосіб доставити танки українцям. 

"Це не буде питанням кількох тижнів, скажу я вам. Жоден із варіантів, які ми вивчаємо, не розрахований на тижні або два місяці. Тут залучені більш тривалі терміни. Але я думаю, є варіанти, які менш як два роки, менше півтора року. Але знову ж таки, ми маємо розглянути плюси та мінуси кожного з них", — сказала вона. 

Вона додала, що ще потрібно визначити, чи зможуть туди дістатися танки до кінця року. 

За словами Вормут, серед варіантів, наданих міністру оборони США Ллойду Остіну — будівництво танків "з нуля". Проте, зазвичай армія модернізує наявні варіанти танків, а не будує їх з нуля.

Вона також сказала, що США розглядають варіанти, які включали б "країни, яким ми раніше продавали танки", що могло б "імовірно швидше доставити танки українцям, але могло б порушити відносини з важливими союзниками".

І справа не лише в самих танках. Як зазначила Вормут, йдеться також про підтримку, яка також включатиме евакуаційні машини, боєприпаси та навчання українських військовослужбовців, які йдуть разом з ними.

Нагадаємо, нещодавно у США розповіли, що могло б пришвидшити постачання танків Abrams в Україну. 

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