В США ответили, предоставят ли Украине новый пакет военной помощи

Спикер Госдепа США Мэттью Миллер. Фото: AP

В Государственном департаменте США на этой неделе планируют объявить новый пакет военной помощи для нашего государства. Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину в войне с РФ.

Об этом во время брифинга заявил спикер Госдепа Мэттью Миллер, передает Европейская правда.

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Предоставление оружия для Украины

Он отметил, что Соединенные Штаты "продолжают поставлять Украине артиллерию и целый ряд вооружений". Также в стране сообщают "о дополнительной помощи, которую планируют предоставить Украине".

Снабжение ракет ATACMS

"Что касается любых других потенциальных ракетных систем или других оборонных систем, то это всегда действия, которые мы рассматриваем, но пока не делаем никаких объявлений", — ответил он на вопрос о том, что именно госсекретарь США Энтони Блинкен заявил главе МИД Украины Дмитрию Кулебе, когда украинский дипломат призвал предоставить нашему государству дальнобойные ракеты ATACMS.

Напомним, США планируют объявить о новой военной помощи Украине на 200 млн долларов. Таким образом, Вашингтон начинает распределение 6,2 млрд долларов, выявленных из-за бухгалтерской ошибки Пентагона, что и привело к завышению стоимости помощи Украине.