У США відповіли, чи нададуть Україні новий пакет військової допомоги

Речник Держдепу США Меттью Міллер. Фото: AP

У Державному департаменті США на цьому тижні планують оголосити про новий пакет військової допомоги для нашої держави. Сполучені Штати продовжують підтримувати Україну у війні з РФ.

Про це під час брифінгу заявив речник Держдепу Меттью Міллер, передає Європейська правда.

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Надання зброї для України

Він зазначив, що Сполучені Штати "продовжують постачати Україні артилерію та цілу низку озброєнь". Також в країні повідомляють "про додаткову допомогу, яку планують надати Україні".

Постачання ракет ATACMS

"Щодо будь-яких інших потенційних ракетних систем чи інших оборонних систем, то це завжди дії, які ми розглядаємо, але поки що не робимо жодних оголошень", — відповів він на питання про те, що саме держсекретар США Ентоні Блінкен заявив очільнику МЗС України Дмитру Кулебі, коли український дипломат закликав надати нашій державі далекобійні ракети ATACMS.

Нагадаємо, США планують оголосити про нову військову допомогу Україні на 200 млн доларів. Таким чином Вашингтон розпочинає розподіл 6,2 млрд доларів, виявлених через бухгалтерську помилку Пентагону, що й призвела до завищення вартості допомоги Україні.