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В ССО показали, как снайперы уничтожают врагов на Херсонщине

2 апреля 2024 16:51
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Бригадир София
редактор
В ССО показали, как снайперы уничтожают врагов на Херсонщине
Украинские военные. Фото: Генштаб
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Военные снайперы 73 морского центра Сил специальных операций продолжают уничтожать оккупантов. В ходе операции в Херсонской области они уничтожили трех противников.

Об этом сообщила пресс-служба ССО во вторник, 2 апреля.

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Во время наблюдения на Херсонском направлении снайперские группы обнаружили активность вражеских сил. Реагируя на обнаруженные цели, снайперы быстро открыли огонь и успешно ликвидировали троих противников.

" Мы ведем наблюдение в своем районе ответственности и днем, и ночью, — отмечают военные ССО. — И уничтожаем все цели, которые встречаются в нашем прицеле ", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее снайперы Сил специальных операций обнаружили и уничтожили оккупантов на Авдеевском направлении.

Ранее мы писали, что снайперы из 73 морского центра специальных операций показали, как успешно выполнили ночную операцию в Херсонской области.

Также мы сообщали, что в сети распространяется видео ликвидации российских оккупантов. Предварительно украинский снайпер смог уничтожить двух российских захватчиков с расстояния в 700 метров.

Херсонская область
военные
оккупанты
ССО
война в Украине
снайпер

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