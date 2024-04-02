В ССО показали, как снайперы уничтожают врагов на Херсонщине

Украинские военные. Фото: Генштаб

Военные снайперы 73 морского центра Сил специальных операций продолжают уничтожать оккупантов. В ходе операции в Херсонской области они уничтожили трех противников.

Об этом сообщила пресс-служба ССО во вторник, 2 апреля.

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Снайперы ликвидируют врагов

Во время наблюдения на Херсонском направлении снайперские группы обнаружили активность вражеских сил. Реагируя на обнаруженные цели, снайперы быстро открыли огонь и успешно ликвидировали троих противников.

" Мы ведем наблюдение в своем районе ответственности и днем, и ночью, — отмечают военные ССО. — И уничтожаем все цели, которые встречаются в нашем прицеле ", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее снайперы Сил специальных операций обнаружили и уничтожили оккупантов на Авдеевском направлении.

Ранее мы писали, что снайперы из 73 морского центра специальных операций показали, как успешно выполнили ночную операцию в Херсонской области.

Также мы сообщали, что в сети распространяется видео ликвидации российских оккупантов. Предварительно украинский снайпер смог уничтожить двух российских захватчиков с расстояния в 700 метров.