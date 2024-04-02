У ССО показали, як снайпери знищують ворогів на Херсонщині

Українські військові. Фото: Генштаб

Військові снайпери 73-го морського центру Сил спеціальних операцій продовжують знищувати окупантів. У ході операції на Херсонщині вони знищили трьох противників.

Про це повідомила пресслужба ССО у вівторок, 2 квітня.

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Під час спостереження на Херсонському напрямку, снайперські групи виявили активність ворожих сил. Реагуючи на виявлені цілі, снайпери швидко відкрили вогонь і успішно ліквідували трьох противників.

"Ми ведемо спостереження у своєму районі відповідальності і вдень, і вночі, — зазначають військові ССО. — І знищуємо всі цілі, які трапляються у нашому прицілі", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що раніше снайпери Сил спеціальних операцій виявили та знищили окупантів на Авдіївському напрямку.

Раніше ми писали, що снайпери з 73-го морського центру спеціальних операцій показали, як успішно виконали нічну операцію у Херсонській області.

Також ми повідомляли, що у мережі розповсюджується відео ліквідації російських окупантів. Попередньо український снайпер зміг знищити двох російських загарбників з відстані 700 метрів.