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У ССО показали, як снайпери знищують ворогів на Херсонщині

2 квітня 2024 16:51
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
У ССО показали, як снайпери знищують ворогів на Херсонщині
Українські військові. Фото: Генштаб
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Військові снайпери 73-го морського центру Сил спеціальних операцій продовжують знищувати окупантів. У ході операції на Херсонщині вони знищили трьох противників.

Про це повідомила пресслужба ССО у вівторок, 2 квітня.

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Під час спостереження на Херсонському напрямку, снайперські групи виявили активність ворожих сил. Реагуючи на виявлені цілі, снайпери швидко відкрили вогонь і успішно ліквідували трьох противників.

"Ми ведемо спостереження у своєму районі відповідальності і вдень, і вночі, — зазначають військові ССО. — І знищуємо всі цілі, які трапляються у нашому прицілі", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що раніше снайпери Сил спеціальних операцій виявили та знищили окупантів на Авдіївському напрямку. 

Раніше ми писали, що снайпери з 73-го морського центру спеціальних операцій показали, як успішно виконали нічну операцію у Херсонській області

Також ми повідомляли, що у мережі розповсюджується відео ліквідації російських окупантів. Попередньо український снайпер зміг знищити двох російських загарбників з відстані 700 метрів.

Херсонська область
військові
окупанти
ССО
війна в Україні
снайпер

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