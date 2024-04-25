В ССО показали, как уничтожили российский ЗРК "Бук-М1" — видео

Уничтожение российского ЗРК "Бук-М1". Фото: скриншот

Военные ССО уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1". Он был обезврежен до того, как успел запустить ракеты.

Об этом сообщила пресс-служба командования Сил специальных операций ВСУ в Facebook в четверг, 25 апреля.

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Во время выполнения разведки на одном из наиболее напряженных направлений фронта, операторы 3-го отдельного полка ССО обнаружили и зафиксировали вражеский зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1", который готовился к огневому применению.

В ССО рассказали, что координаты зенитно-ракетного комплекса были переданы украинским ракетно-артиллерийским войскам. В результате этого "Бук-М1", не успев произвести ни одного выстрела, был быстро уничтожен.

Пост командования ССО ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, аэроразведчики бригады "Стальний кордон" уничтожили вражеский командно-наблюдательный пункт. Позиция российских военных была ликвидирована с помощью дрона.

Ранее на одном из участков украинско-российской границы был уничтожен мобильный комплекс видео-тепловизионного наблюдения "Муром-П".