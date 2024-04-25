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У ССО показали, як знищили російський ЗРК "Бук-М1" — відео

25 квітня 2024 09:11
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
У ССО показали, як знищили російський ЗРК "Бук-М1" — відео
Знищення російського ЗРК "Бук-М1". Фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Військові ССО знищили зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1". Він був знешкоджений до того, як встиг запустити ракети.

Про це повідомила пресслужба командування Сил спеціальних операцій ЗСУ в Facebook у четвер, 25 квітня.

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Знищення ЗРК "Бук-М1"

Під час виконання розвідки на одному з найбільш напружених напрямків фронту, оператори 3-го окремого полку ССО виявили та зафіксували ворожий зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1", який готувався до вогневого застосування.

У ССО розповіли, що координати зенітно-ракетного комплексу були передані українським ракетно-артилерійським військам. В результаті цього, "Бук-М1", не встигнувши зробити жодного пострілу, був швидко знищений.

Допис командування ССО ЗСУ. Фото: скриншот
Допис командування ССО ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, аеророзвідники бригади "Сталевий кордон" знищили ворожий командно-спостережний пункт. Позицію російських військових було ліквідовано за допомогою дрона.

Раніше на одній із ділянок українсько-російського кордону було знищено мобільний комплекс відео-тепловізійного спостереження "Муром-П".

росія
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