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У ССО показали, як знищили техніку та особовий склад ворога — відео

24 квітня 2024 07:56
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У ССО показали, як знищили техніку та особовий склад ворога — відео
Знищення російської техніки. Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Бійці Сил спеціальних операцій за тиждень роботи на Донецькому напрямку виявили та знищили 11 росіян та їхню важку техніку. У цьому нашим захисникам допомогли FPV-дрони.

Про це повідомила пресслужба ССО у вівторок, 23 квітня, та показала відповідне відео. 

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Оператори FPV-дронів тактичної групи "Медоїд" 3-го полку ССО на Донецькому напрямку за тиждень виявили та знищили: 

  • танк Т-72; 
  • зенітно-ракетний гарматний комплекс 2С6 "Тунгуска"; 
  • бойову броньовану машину; 
  • ротний опорний пункт і 11 військовослужбовців противника.

Нагадаємо, бійці Третьої штурмової знищили три гармати, міномет, РЕБ та піхоту окупантів за допомогою ударних дронів.

Також ми писали, що військові Сил спеціальних операцій знищили склад боєкомплекту російських загарбників. Також вони ліквідували живу силу ворога на південному напрямку.

військова техніка
дрони
ССО
війна в Україні
втрати окупантів

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