В столице с участием Зеленского проходит памятное мероприятие к годовщине войны

На мероприятии присутствовали Президент, главнокомандующий ВСУ и военные

Сегодня в Киеве проходит памятное мероприятие к годовщине российского вторжения. Перед военными уже выступил Президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Подробности

Само памятное мероприятие проходит на Софиевской площади. Известно, что на мероприятии присутствуют главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, Президент Украины Владимир Зеленский, министр обороны Алексей Резников и военные.

Владимир Зеленский уже успел обратиться к бойцам, которые защищают наше государство на передовой:

"Мы все гордимся вами. И пусть эта гордость идет по улицам и окопам. Пусть эта гордость идет по майданам и городам. Пусть эта гордость идет сердцами и странами. Пусть эту гордость говорят всюду — Украина живет".

Также Президент призвал не забывать, сколько бойцов отдали жизнь за эту гордость — Украину и волю для нашего государства.

Напомним, сегодня, 24 февраля, первая годовщина вторжения россии в Украину. В ночь на эту трагическую дату Генассамблея ООН приняла, предложенную Украиной, резолюцию. Этот документ призывает РФ остановить боевые действия и вывести свои войска из Украины, а также закрепляет основные положения украинской "формулы мира".