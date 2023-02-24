В столице с участием Зеленского проходит памятное мероприятие к годовщине войны
Сегодня в Киеве проходит памятное мероприятие к годовщине российского вторжения. Перед военными уже выступил Президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
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Само памятное мероприятие проходит на Софиевской площади. Известно, что на мероприятии присутствуют главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, Президент Украины Владимир Зеленский, министр обороны Алексей Резников и военные.
Владимир Зеленский уже успел обратиться к бойцам, которые защищают наше государство на передовой:
"Мы все гордимся вами. И пусть эта гордость идет по улицам и окопам. Пусть эта гордость идет по майданам и городам. Пусть эта гордость идет сердцами и странами. Пусть эту гордость говорят всюду — Украина живет".
Также Президент призвал не забывать, сколько бойцов отдали жизнь за эту гордость — Украину и волю для нашего государства.
Напомним, сегодня, 24 февраля, первая годовщина вторжения россии в Украину. В ночь на эту трагическую дату Генассамблея ООН приняла, предложенную Украиной, резолюцию. Этот документ призывает РФ остановить боевые действия и вывести свои войска из Украины, а также закрепляет основные положения украинской "формулы мира".