В СтратКоме показали, как трофейный танк РФ помогает уничтожать оккупантов

Трофейный российский танк Т-62. Фото: скриншот из видео Страткома ВСУ

Российские оккупанты покинули на поле боя свой нерабочий танк Т-62. Однако благодаря воинам 110-й отдельной бригады территориальной обороны он уже выполняет боевые задания на фронте.

Соответствующее видео опубликовали в Страткоме ВСУ.

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Ремонт техники

По словам одного из бойцов Павла, украинские военные отремонтировали технику своими силами, чтобы она была на ходу.

Другой воин Владимир говорит, что экипаж танка состоит из четырех человек, поэтому все они стали друг для друга, как родные.

Мотивация воинов

"Надо психологически себя настроить, преодолеть, не бояться — самое главное. У мужчины должна быть здесь (показывает на сердце) сталь", — подчеркнул он.

"Мы же дома. На своей земле. Поэтому все будет хорошо. Все будет Украина. Хочется же в Бердянск прийти на пляже полежать, позагорать", — сказал военнослужащий бригады Павел.

Напомним, первый заместитель министра обороны Александр Павлюк показал, как воины 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша уничтожили российский состав противотанковых мин. Они сбросили на него только одну гранату.