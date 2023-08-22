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З'явилося відео, як бійці ЗСУ феєрично знищили склад мін окупантів

22 серпня 2023 20:28
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
З'явилося відео, як бійці ЗСУ феєрично знищили склад мін окупантів
Знищення складу протитанкових мін росіян. Фото: скриншот з відео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк показав, як воїни 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша знищили російський склад протитанкових мін. Вони скинули на нього лише одну гранату.

Відповідне відео генерал-лейтенант опублікував у своєму телеграм-каналі.

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"Знищення складу протитанкових мін окупантів скидом однієї гранати. Уражено також російську бойову броньовану машину. Робота 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша", — написав він.

Успіхи ЗСУ

Раніше воїни Збройних сил України атакували аеродроми "Сольці" та "Шайковка". Під час нападів два стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 були повністю зруйновані, а ще два отримали невеликі пошкодження.

Нагадаємо, пілот і ветеран Збройних сил України, експерт Роман Світан розповів про важливість ударів по російських повітряних базах, паливних сховищах та складах із озброєнням РФ. Ці об'єкти, на його думку, є ключовими військовими цілями.

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