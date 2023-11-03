В СтратКоме показали удачное уничтожение вражеского ЗРК на Бахмутском направлении

Уничтожение вражеской техники на фронте Фото: скриншот с видео

Украинские военные продолжают уничтожать технику оккупантов на самых горячих направлениях фронта. В этот раз воины отличились именно на Бахмутском направлении.

Соответствующее видео по уничтожению техники врага опубликовал Стратком ВСУ.

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Отмечается, что Рота ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92-й ОШБр смогла уничтожить российский зенитный ракетный комплекс "Стрела-10".

Также бойцы ликвидировали двух представителей ОС армии РФ благодаря FPV-дронам.

Ситуация на Бахмутском направлении

Отметим, что в районе Бахмута Донецкой области оккупанты существенно усилили свою группировку. В то же время россияне перешли от обороны к активным действиям.

Также ранее воины 3-й ОШБР показали, как мастерски охотятся на оккупантов под Бахмутом. О работе на фронте рассказал в видео один из бойцов 2-й роты 2-го механизированного батальона 3-й штурмовой бригады.

Напомним, начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск подполковник Владимир Фитьо заявил, что вблизи Бахмута, что в Донецкой области, ситуация остается напряженной, но контролируемой. Вооруженные силы Украины находятся в активной обороне.