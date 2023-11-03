В СтратКоме показали удачное уничтожение вражеского ЗРК на Бахмутском направлении
Украинские военные продолжают уничтожать технику оккупантов на самых горячих направлениях фронта. В этот раз воины отличились именно на Бахмутском направлении.
Соответствующее видео по уничтожению техники врага опубликовал Стратком ВСУ.
Какую технику уничтожили военные
Отмечается, что Рота ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92-й ОШБр смогла уничтожить российский зенитный ракетный комплекс "Стрела-10".
Также бойцы ликвидировали двух представителей ОС армии РФ благодаря FPV-дронам.
Ситуация на Бахмутском направлении
Отметим, что в районе Бахмута Донецкой области оккупанты существенно усилили свою группировку. В то же время россияне перешли от обороны к активным действиям.
Также ранее воины 3-й ОШБР показали, как мастерски охотятся на оккупантов под Бахмутом. О работе на фронте рассказал в видео один из бойцов 2-й роты 2-го механизированного батальона 3-й штурмовой бригады.
Напомним, начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск подполковник Владимир Фитьо заявил, что вблизи Бахмута, что в Донецкой области, ситуация остается напряженной, но контролируемой. Вооруженные силы Украины находятся в активной обороне.
Читайте Новини.LIVE!