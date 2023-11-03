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У СтратКомі показали вдале знищення ворожого ЗРК на Бахмутському напрямку

3 листопада 2023 12:21
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У СтратКомі показали вдале знищення ворожого ЗРК на Бахмутському напрямку
Знищення ворожої техніки на фронті. Фото: скриншот з відео СтратКому
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Українські військові продовжують знищувати техніку окупантів на найгарячіших напрямках фронту. Цього разу воїни відзначилися саме на Бахмутському напрямку. 

Відповідне відео зі знищення техніки ворога опублікував СтратКом ЗСУ.

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Зазначається, що Рота ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-ої ОШБр змогла знищити російський зенітний ракетний комплекс "Стріла-10". 

Також бійці ліквідували двох представників ОС армії РФ, завдяки FPV-дронам.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Зазначимо, що у районі Бахмута Донецької області окупанти суттєво посилили своє угруповання. Водночас росіяни перейшли від оборони до активних дій. 

Також раніше воїни 3-ї ОШБР показали, як майстерно полюють на окупантів під Бахмутом. Про роботу на фронті розповів у відео один з бійців 2-ї роти 2-го механізованого батальйону 3-ї штурмової бригади. 

Нагадаємо, начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ підполковник Володимир Фітьо заявив, що поблизу Бахмута, що у Донецькій області, ситуація залишається напруженою, але контрольованою. Збройні сили України перебувають в активній обороні.

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