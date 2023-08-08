В СтратКоме рассказали о самой большой опасности во время работы бойцов на позициях

Украинские военные на позициях. Фото: скриншот с видео

Замаскировать оружие на позициях и обустроить место для стрельбы гораздо легче и безопаснее с момента вылетающего первого снаряда. Вылет ракеты — это процесс, который скрыть трудно.

Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

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Бойцы рассказывают, что с момента вылетающего первого снаряда опасность возрастает в разы, поскольку можно замаскировать машину или установку, однако вылет ракеты — это процесс, который скрыть трудно. Поэтому очень важно сразу после работы быстро уехать с места стрельбы.

"На видео можете увидеть оперативность работы расчета боевой машины "Кадило" (так ребята называют свой аппарат) 1-й Отдельной Бригады Специального Назначения им. Ивана Богуна", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно мы писали, что разведчики тестируют новый украинский беспилотник SpyGun. Этот БпЛА предназначен для глубинной разведки, но при необходимости его можно использовать и для корректировки огня.