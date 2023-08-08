У СтратКомі розповіли про найбільшу небезпеку під час роботи бійців на позиціях

Українські військові на позиціях. Фото: скріншот з відео

Замаскувати зброю на позиціях та облаштувати місце для стрільби набагато легше та безпечніше від моменту, як вилітає перший снаряд. Виліт ракети — це процес, який сховати важко.

Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

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Бійці розповідають, що від моменту, як вилітає перший снаряд небезпека зростає в рази, оскільки можна замаскувати машину чи установку, проте виліт ракети — це процес, який сховати важко. Тому надзвичайно важливо одразу після роботи швидко поїхати з місця стрільби.

"На відео можете побачити оперативність роботи розрахунку бойової машини "Кадило" (так хлопці називають свій апарат) 1-ої Окремої Бригади Спеціального Призначення ім. Івана Богуна", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що розвідники тестують новий український безпілотник SpyGun. Цей БпЛА призначений для глибинної розвідки, але за необхідності його можна використовувати і для коригування вогню.