У СтратКомі розповіли про найбільшу небезпеку під час роботи бійців на позиціях
Замаскувати зброю на позиціях та облаштувати місце для стрільби набагато легше та безпечніше від моменту, як вилітає перший снаряд. Виліт ракети — це процес, який сховати важко.
Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
Найбільша небезпека під час роботи бійців на позиціях
Бійці розповідають, що від моменту, як вилітає перший снаряд небезпека зростає в рази, оскільки можна замаскувати машину чи установку, проте виліт ракети — це процес, який сховати важко. Тому надзвичайно важливо одразу після роботи швидко поїхати з місця стрільби.
"На відео можете побачити оперативність роботи розрахунку бойової машини "Кадило" (так хлопці називають свій апарат) 1-ої Окремої Бригади Спеціального Призначення ім. Івана Богуна", — йдеться у повідомленні.
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