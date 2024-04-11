В Сумах раздаются мощные взрывы — воздушная тревога распространяется по областям
Взрывы в Сумах раздались днем, 11 апреля. Российские оккупанты атакуют город. В настоящее время воздушная тревога объявлена в нескольких областях. Речь идет о Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой и Луганской.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога в Украине
В Воздушных силах ВСУ предупредили о ракетной опасности и применении авиабомб.
В Сумах раздались мощные взрывы.
Также зафиксирована российская ракета типа Х-59 в направлении Миргорода.
Сейчас карта тревог имеет такой вид:
Напомним, российские захватчики обстреляли Львовщину ракетами и беспилотниками, попав в объекты энергетической инфраструктуры области утром, 11 апреля. В прокуратуре приступили к расследованию.
Также этой ночью Россия нанесла очередной массированный удар по Украине. В частности, сложная ситуация фиксируется в Харьковской области. Там более 200 тыс. абонентов остались без электроснабжения.
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