В Сумах раздаются мощные взрывы — воздушная тревога распространяется по областям

Ракета в небе. Фото: EPA

Взрывы в Сумах раздались днем, 11 апреля. Российские оккупанты атакуют город. В настоящее время воздушная тревога объявлена в нескольких областях. Речь идет о Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой и Луганской.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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В Воздушных силах ВСУ предупредили о ракетной опасности и применении авиабомб.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

В Сумах раздались мощные взрывы.

Также зафиксирована российская ракета типа Х-59 в направлении Миргорода.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог имеет такой вид:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, российские захватчики обстреляли Львовщину ракетами и беспилотниками, попав в объекты энергетической инфраструктуры области утром, 11 апреля. В прокуратуре приступили к расследованию.

Также этой ночью Россия нанесла очередной массированный удар по Украине. В частности, сложная ситуация фиксируется в Харьковской области. Там более 200 тыс. абонентов остались без электроснабжения.