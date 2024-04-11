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У Сумах лунають потужні вибухи — повітряна тривога шириться областями

11 квітня 2024 16:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Сумах лунають потужні вибухи — повітряна тривога шириться областями
Ракета в небі. Фото: EPA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Вибухи у Сумах пролунали вдень, 11 квітня. Російські окупанти атакують місто. Наразі повітряну тривогу оголошено у декількох областях. Йдеться про Сумську, Полтавську, Харківську, Донецьку та Луганську.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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У Повітряних силах ЗСУ попередили про ракетну небезпеку та застосування авіабомб.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

У Сумах пролунали потужні вибухи.

Також зафіксовано російську ракету типу Х-59 в напрямку Миргорода.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог
Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, російські загарбники обстріляли Львівщину ракетами та безпілотниками, поціливши в об'єкти енергетичної інфраструктури області уранці, 11 квітня. У прокуратурі розпочали розслідування. 

Також цієї ночі Росія завдала чергового масованого удару по Україні. Зокрема, найскладніша ситуація фіксується в Харківській області. Там понад 200 тис. абонентів залишилися без електропостачання. 

війна
вибух
Україна
Суми
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окупанти
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