У Сумах лунають потужні вибухи — повітряна тривога шириться областями
Вибухи у Сумах пролунали вдень, 11 квітня. Російські окупанти атакують місто. Наразі повітряну тривогу оголошено у декількох областях. Йдеться про Сумську, Полтавську, Харківську, Донецьку та Луганську.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Повітряна тривога в Україні
У Повітряних силах ЗСУ попередили про ракетну небезпеку та застосування авіабомб.
У Сумах пролунали потужні вибухи.
Також зафіксовано російську ракету типу Х-59 в напрямку Миргорода.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, російські загарбники обстріляли Львівщину ракетами та безпілотниками, поціливши в об'єкти енергетичної інфраструктури області уранці, 11 квітня. У прокуратурі розпочали розслідування.
Також цієї ночі Росія завдала чергового масованого удару по Україні. Зокрема, найскладніша ситуація фіксується в Харківській області. Там понад 200 тис. абонентів залишилися без електропостачання.
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