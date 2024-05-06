Взрывы в Сумах сейчас ночью 5 мая — что известно

Дым в небе после взрывов. Фото иллюстративное: pxhere.com

Взрывы раздались в Сумах ночью в понедельник, 6 мая. Город атакуют вражеские БпЛА.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВС Украины.

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Что известно об обстреле Сум ночью 6 мая

Воздушную тревогу в Сумской области объявили в 23:26 5 мая. В 23:28 военные отметили, что регион под угрозой применения ударных БпЛА. В 23:31 стало известно, что БпЛА типа Shahed движутся через Сумскую область в юго-западном направлении.

Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

В 00:06 6 мая военные предупредили, что вражеские БпЛА движутся в направлении Сум.

Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

В 00:07 "Суспільне" сообщило о том, что в городе были слышны звуки взрыва.

Скриншот сообщения Telegram-канала "Общественное Сумы"

Корреспонденты "Суспільного" отметили, что в некоторых районах города исчез свет и нет водоснабжения. Также частично отсутствует электроэнергия в Лебедине, Белополье и Ахтырке.

Скриншот сообщений Telegram-канала "Суспільне Суми"

Официальной информации об этом обстреле от представителей городских властей и ОВА пока нет.

Обновлено: В 00:59 в городе прогремели повторные взрывы.

Напомним, вечером 5 мая в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения ударных БпЛА. В опасности из-за вероятности атаки беспилотниками оказались Сумская, Херсонская и Николаевская области.

Также мы сообщали о том, что Харьковская областная прокуратура опубликовала видео с коптера. На этих кадрах зафиксированы последствия российского удара по Шевченковскому району города днем 5 мая. В результате этого обстрела пострадали 15 мирных жителей.