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В Сумах днем раздавались взрывы — в результате ракетного удара россиян погибла женщина

11 мая 2024 18:46
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Сумах днем раздавались взрывы — в результате ракетного удара россиян погибла женщина
Спасатель ликвидирует последствия атаки. Иллюстративное фото: ГСЧС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики в субботу, 11 мая, нанесли ракетный удар по Сумам. В результате обстрела пригорода погибла женщина.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА в Telegram.

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"В результате вражеского ракетного удара, нанесенного сегодня, 11 мая, по пригороду Сум, погибла женщина 1987 года рождения", — говорится в сообщении.

Известно, что она получила множественные ранения, не совместимые с жизнью.

В Сумах продолжается ликвидация последствий атаки россиян.

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Скриншот поста Сумской ОВА

Напомним, российские захватчики активизировали обстрелы Волчанской громады Харьковской области. Так, в течение сегодняшнего дня враг сбросил на город и населенные пункты около 20 авиационных бомб.

Также мы писали, что ночью россияне ударили КАБами по центру Тягинского общества Херсонской области. Сейчас известно о травмированной женщине и погибшем мужчине.

Сумы
оккупанты
ракеты
война в Украине
ракетный удар

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