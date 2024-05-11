У Сумах вдень лунали вибухи — внаслідок ракетного удару росіян загинула жінка
Російські загарбники в суботу, 11 травня, завдали ракетного удару по Сумах. Внаслідок обстрілу передмістя загинула жінка.
Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА у Telegram.
Ракетна атака на Суми 11 травня
"Внаслідок ворожого ракетного удару, завданого сьогодні, 11 травня, по передмістю Сум, загинула жінка 1987 року народження", — йдеться у повідомленні.
Відомо, що вона отримала множинні поранення, що не сумісні з життям.
Наразі в Сумах триває ліквідація наслідків атаки росіян.
Нагадаємо, російські загарбники активізували обстріли Вовчанської громади Харківської області. Так, протягом сьогоднішнього дня ворог скинув на місто й населені пункти поруч понад 20 авіаційних бомб.
Також ми писали, що вночі росіяни вдарили КАБами по центру Тягинської громади на Херсонщині. Наразі відомо про травмовану жінку та загиблого чоловіка.
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