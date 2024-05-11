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У Сумах вдень лунали вибухи — внаслідок ракетного удару росіян загинула жінка

11 травня 2024 18:46
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Сумах вдень лунали вибухи — внаслідок ракетного удару росіян загинула жінка
Рятувальник ліквідовує наслідки атаки. Ілюстративне фото: ДСНС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники в суботу, 11 травня, завдали ракетного удару по Сумах. Внаслідок обстрілу передмістя загинула жінка.

Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА у Telegram.

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"Внаслідок ворожого ракетного удару, завданого сьогодні, 11 травня, по передмістю Сум, загинула жінка 1987 року народження", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що вона отримала множинні поранення, що не сумісні з життям.

Наразі в Сумах триває ліквідація наслідків атаки росіян.

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Скриншот допису Сумської ОВА

Нагадаємо, російські загарбники активізували обстріли Вовчанської громади Харківської області. Так, протягом сьогоднішнього дня ворог скинув на місто й населені пункти поруч понад 20 авіаційних бомб.

Також ми писали, що вночі росіяни вдарили КАБами по центру Тягинської громади на Херсонщині. Наразі відомо про травмовану жінку та загиблого чоловіка.

Суми
окупанти
ракети
війна в Україні
ракетний удар

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