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В Терробороне объяснили, чем отличается война на территории Бахмута

19 апреля 2023 08:23
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Терробороне объяснили, чем отличается война на территории Бахмута
Командир отдельной бригады Сил Территориальной обороны ВСУ полковник Дмитрий Заворотнюк. Фото: Military Media Center
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В Бахмуте российские войска пытаются атаковать малыми группами под прикрытием артиллерии. В таких условиях для украинских защитников важен уровень подготовки и слаженность действий.

Об этом сообщает Military Media Center.

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Важность обороны Бахмута

Полковник Дмитрий Заворотнюк объяснил, чем важна линия обороны в районе Бахмута.

"Там мы сдерживаем и перемалываем значительные силы российских захватчиков, которые в случае нашего отступления будут брошены на другие направления и продолжат наступление на украинские города", — отметил комбриг.

Особенности бахмутской войны

По словам командира отдельной бригады Сил терробороны, украинские войска в Бахмуте столкнулись с войной несколько иного характера, чем раньше.

"Россияне атакуют преимущественно малыми группами по 5-6 человек, которые под прикрытием артиллерии пытаются проникнуть в наши боевые порядки и вступить в контактные стрелковые бои", — пояснил Заворотнюк.

Украинские военные отвечают врагу такими же действиями.

По словам украинского полковника, в такой ситуации ключевым становится уровень боевой подготовки, слаженность действий подразделения и мотивация.

Напомним, несколько дней назад министерство обороны Великобритании заявило, что Россия перебросила дополнительные силы на Бахмут, снимая их с линии фронта в районе Донецка. Несмотря на упорные бои на линии фронта на Донбассе, британская разведка утверждает, что Россия сократила численность своих войск и снизила наступательные действия в районе Донецка, вероятно, чтобы перенаправить ресурсы на Бахмутский сектор.

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