У Теробороні пояснили, чим відрізняється війна на території Бахмута

Командир окремої бригади Сил Територіальної оборони ЗСУ полковник Дмитро Заворотнюк. Фото: Military Media Center

В Бахмуті російські війська намагаються атакувати малими групами під прикриттям артилерії. В таких умовах для українських захисників важливими є рівень підготовки та злагодженість дій.

Про це повідомляє Military Media Center.

Читайте також:

Важливість оборони Бахмута

Полковник Дмитро Заворотнюк пояснив, чим є важливою лінія оборони у районі Бахмута.

"Там ми стримуємо та перемелюємо значні сили російських загарбників, які у випадку нашого відступу будуть кинуті на інші напрямки і продовжать наступ на українські міста", — наголосив комбриг.

Особливості бахмутської війни

За словами командира окремої бригади Сил тероборони, українські війська у Бахмуті зіткнулися із війною дещо іншого характеру, ніж було раніше.

"Росіяни атакують переважно малими групами по 5-6 осіб, котрі під прикриттям артилерії намагаються проникнути в наші бойові порядки та вступити в контактні стрілецькі бої", — пояснив Заворотнюк.

Українські військові відповідають ворогу такими ж діями.

За словами українського полковника, у такій ситуації ключовими стають рівень бойової підготовки, злагодженість дій підрозділу і мотивація.

Нагадаємо, кілька днів тому Міністерство оборони Великої Британії заявило, що Росія перекинула додаткові сили на Бахмут, знімаючи їх з лінії фронту в районі Донецька. Попри запеклі бої на лінії фронту на Донбасі, британська розвідка стверджує, що Росія скоротила чисельність своїх військ і знизила наступальні дії в районі Донецька, ймовірно, щоб перенаправити ресурси на Бахмутський сектор.