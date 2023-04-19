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У Теробороні пояснили, чим відрізняється війна на території Бахмута

19 квітня 2023 08:23
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У Теробороні пояснили, чим відрізняється війна на території Бахмута
Командир окремої бригади Сил Територіальної оборони ЗСУ полковник Дмитро Заворотнюк. Фото: Military Media Center
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

В Бахмуті російські війська намагаються атакувати малими групами під прикриттям артилерії. В таких умовах для українських захисників важливими є рівень підготовки та злагодженість дій.

Про це повідомляє Military Media Center.

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Важливість оборони Бахмута

Полковник Дмитро Заворотнюк пояснив, чим є важливою лінія оборони у районі Бахмута.

"Там ми стримуємо та перемелюємо значні сили російських загарбників, які у випадку нашого відступу будуть кинуті на інші напрямки і продовжать наступ на українські міста", — наголосив комбриг.

Особливості бахмутської війни

За словами командира окремої бригади Сил тероборони, українські війська у Бахмуті зіткнулися із війною дещо іншого характеру, ніж було раніше.

"Росіяни атакують переважно малими групами по 5-6 осіб, котрі під прикриттям артилерії намагаються проникнути в наші бойові порядки та вступити в контактні стрілецькі бої", — пояснив Заворотнюк.

Українські військові відповідають ворогу такими ж діями.

За словами українського полковника, у такій ситуації ключовими стають рівень бойової підготовки, злагодженість дій підрозділу і мотивація.

Нагадаємо, кілька днів тому Міністерство оборони Великої Британії заявило, що Росія перекинула додаткові сили на Бахмут, знімаючи їх з лінії фронту в районі Донецька. Попри запеклі бої на лінії фронту на Донбасі, британська розвідка стверджує, що Росія скоротила чисельність своїх військ і знизила наступальні дії в районі Донецька, ймовірно, щоб перенаправити ресурси на Бахмутський сектор.

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