Во временно оккупированном Крыму раздавались взрывы, — росСМИ
Сегодня, 28 августа, на временно оккупированном украинском полуострове раздалась серия взрывов. Коллаборационные власти сообщили о якобы отработке ПВО.
Об этом сообщают российские СМИ.
Местные жители сообщали о громких взрывах возле Евпатории и Раздольного.
"Со стороны западной части города был слышен глухой взрыв", — отметил житель Евпатории.
Местные жители зафиксировали пуск ракеты в городе.
Работа ПВО в Крыму
В свою очередь Министерство обороны РФ сообщило о сбитии украинской ракеты над Крымом. Отмечают, что ее обломки вроде бы упали в море.
А гауляйтер Крыма Сергей Аксенов заявил о сбитии двух дронов.
Напомним, Президент РФ Владимир Путин никак не реагирует на атаки по Москве и временно оккупированному Крыму, ведь в России работает принцип пропаганды — "не смотри вверх, никакого негатива". Обычные россияне думают до сих пор, что их армия добивается значительных успехов в войне с Украиной.
Также мы писали, что россияне начинают ощущать опасность во временно оккупированном украинском Крыму и ищут пути отступления. Даже ракетоносители постепенно передислоцируют в Азовское море.