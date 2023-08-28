Во временно оккупированном Крыму раздавались взрывы

Работа ПВО в Крыму | Фото: УНИАН

Сегодня, 28 августа, на временно оккупированном украинском полуострове раздалась серия взрывов. Коллаборационные власти сообщили о якобы отработке ПВО.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Местные жители сообщали о громких взрывах возле Евпатории и Раздольного.

"Со стороны западной части города был слышен глухой взрыв", — отметил житель Евпатории.

Местные жители зафиксировали пуск ракеты в городе.

Работа ПВО в Крыму

В свою очередь Министерство обороны РФ сообщило о сбитии украинской ракеты над Крымом. Отмечают, что ее обломки вроде бы упали в море.

Скриншот с сообщением. Фото: росСМИ

А гауляйтер Крыма Сергей Аксенов заявил о сбитии двух дронов.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин никак не реагирует на атаки по Москве и временно оккупированному Крыму, ведь в России работает принцип пропаганды — "не смотри вверх, никакого негатива". Обычные россияне думают до сих пор, что их армия добивается значительных успехов в войне с Украиной.

Также мы писали, что россияне начинают ощущать опасность во временно оккупированном украинском Крыму и ищут пути отступления. Даже ракетоносители постепенно передислоцируют в Азовское море.