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У тимчасово окупованому Криму лунали вибухи, — росЗМІ

28 серпня 2023 13:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
У тимчасово окупованому Криму лунали вибухи
Робота ППО у Криму. Фото: УНІАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 28 серпня, на тимчасово окупованому українському півострові пролунала серія вибухів. Колабораційна влада повідомила про начебто відпрацювання ППО.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Місцеві мешканці повідомляли про гучні вибухи біля Євпаторії та Роздольного.

"Зі сторони західної частини міста було чути глухий вибух", — зазначив мешканець Євпаторії.

Також місцеві мешканці зафіксували пуск ракети у місті.

Робота ППО у Криму 

Своєю чергою Міністерство оборони РФ повідомило про збиття української ракети над Кримом. Зазначають, що її уламки начебто впали у море.

Скриншот з повідомленням. Фото: росЗМІ

А гауляйтер Криму Сергій Аксьонов заявив про збиття двох дронів.

Нагадаємо, Президент РФ Володимир Путін ніяк не реагує на атаки по Москві та тимчасово окупованому Криму, адже в Росії працює принцип пропаганди — "не дивись вгору, ніякого негативу". Звичайні росіяни думають і досі, що їхня армія досягає значних успіхів у війні з Україною.

Також ми писали, що росіяни починають відчувати небезпеку у тимчасово окупованому українському Криму та шукають шляхи відступу. Навіть ракетоносії поступово передислоковують в Азовське море. 

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