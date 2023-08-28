У тимчасово окупованому Криму лунали вибухи, — росЗМІ
Сьогодні, 28 серпня, на тимчасово окупованому українському півострові пролунала серія вибухів. Колабораційна влада повідомила про начебто відпрацювання ППО.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Місцеві мешканці повідомляли про гучні вибухи біля Євпаторії та Роздольного.
"Зі сторони західної частини міста було чути глухий вибух", — зазначив мешканець Євпаторії.
Також місцеві мешканці зафіксували пуск ракети у місті.
Робота ППО у Криму
Своєю чергою Міністерство оборони РФ повідомило про збиття української ракети над Кримом. Зазначають, що її уламки начебто впали у море.
А гауляйтер Криму Сергій Аксьонов заявив про збиття двох дронів.
Нагадаємо, Президент РФ Володимир Путін ніяк не реагує на атаки по Москві та тимчасово окупованому Криму, адже в Росії працює принцип пропаганди — "не дивись вгору, ніякого негативу". Звичайні росіяни думають і досі, що їхня армія досягає значних успіхів у війні з Україною.
Також ми писали, що росіяни починають відчувати небезпеку у тимчасово окупованому українському Криму та шукають шляхи відступу. Навіть ракетоносії поступово передислоковують в Азовське море.