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Потужний сигнал для росіян: Гуменюк про події в Криму

27 серпня 2023 12:25
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Гуменюк прокоментувала висадку ГУР у Криму
Вибухи у Криму. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Росіяни починають відчувати небезпеку у тимчасово окупованому українському Криму та шукають шляхи відступу. Навіть ракетоносії поступово передислоковують в Азовське море. 

Про це в етері телемарафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк. 

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Речниця ОК "‎Південь" відповідаючи на питання про події у Криму, які сталися 23 та 24 серпня, як-от висадка українських захисників на території півострова зазначила, що Україна планувала бути у Криму у серпні — ми були у Криму у серпні. 

"‎Тому це — дуже потужний сигнал для ворога, чий насправді Крим", — сказала вона.

Удари по Криму

25 серпня було завдано удару по російській 126-й гвардійській бригаді берегової оборони Чорноморського флоту у селі Перевальне в тимчасово окупованому Криму. У ГУР підтвердили ураження.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів про захист росіянами тимчасово окупованого Криму. За його словами, півострів стає менш захищеним. Це дозволить Україні повернути Крим.

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