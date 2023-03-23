Во временно оккупированном Мелитополе раздался громкий взрыв: детали
Утром 23 марта во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области раздался громкий взрыв.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
-
Остров в Индийском океане спасают от нашествия грызунов
-
На улицах и в метро рф появились странные баннеры о "точке отсчета"
-
ВСУ ликвидировали более 600 оккупантов и уничтожили десятки единиц техники рф
-
”После ордера от МКС разговор с путиным невозможен”: Кулеба напомнил о предыдуших переговорах с рф
-
Премьер-министр Эстонии рассказала, кого нужно поставить во главе ЕС и НАТО
-
В США отреагировали на награждение российского пилота Су-27, сбившего американский беспилотник
-
Обладатели шестого чувства: какие знаки зодиака могут предсказывать будущее
-
Жена Усика высмеяла Фьюри за отказ от боя
-
Потребности Украины в восстановлении выросли до $411 млрд, — Всемирный банк
-
Лидер КНДР не будет проводить ядерные испытания во время военных учений, — Пентагон
Что известно
"Громкий взрыв во временно оккупированном Мелитополе. Уточняем подробности", — написал он.
По информации из местных Telegram-каналов известно, что предварительно на улице Ивана Алексеева, в районе пожарной части, сработало будто бы самодельное взрывное устройство.
Как сообщили оккупанты, пострадал сотрудник псевдо полиции. Его с разными травмами доставили в больницу.
Напомним, недавно британская разведка объяснила, почему россия сделала Мелитополь "столицей" Запорожской области.
В ведомстве указывают, что провозглашение оккупированного Мелитополя "центром Запорожской области" является признанием того, что россия вряд ли сможет захватить значительные территории в ближайшем будущем.