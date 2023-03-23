Во временно оккупированном Мелитополе раздался громкий взрыв: детали

В Мелитополе снова слышны взрывы

Утром 23 марта во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области раздался громкий взрыв.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Что известно

"Громкий взрыв во временно оккупированном Мелитополе. Уточняем подробности", — написал он.

По информации из местных Telegram-каналов известно, что предварительно на улице Ивана Алексеева, в районе пожарной части, сработало будто бы самодельное взрывное устройство.

Как сообщили оккупанты, пострадал сотрудник псевдо полиции. Его с разными травмами доставили в больницу.

Напомним, недавно британская разведка объяснила, почему россия сделала Мелитополь "столицей" Запорожской области.

В ведомстве указывают, что провозглашение оккупированного Мелитополя "центром Запорожской области" является признанием того, что россия вряд ли сможет захватить значительные территории в ближайшем будущем.