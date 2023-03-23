У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав гучний вибух: деталі
Зранку 23 березня у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунав гучний вибух.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
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Що відомо
"Гучний вибух у тимчасово окупованому Мелітополі. Уточнюємо подробиці", — написав він.
За інформацією з місцевих Telegram-каналів відомо, що попередньо на вулиці Івана Алексєєва, в районі пожежної частини, спрацював нібито саморобний вибуховий пристрій.
Як повідомили окупанти, постраждав співробітник псевдо поліції. Його з різними травмами доправили до лікарні.
Нагадаємо, нещодавно британська розвідка пояснила, чому рф зробила Мелітополь "столицею" Запорізької області.
У відомстві вказують, що проголошення окупованого Мелітополя "центром Запорізької області" є визнанням того, що росія навряд чи зможе захопити значні території в найближчому майбутньому.