У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав гучний вибух: деталі

У Мелітополі знову чутно вибухи

Зранку 23 березня у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунав гучний вибух.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Що відомо

"Гучний вибух у тимчасово окупованому Мелітополі. Уточнюємо подробиці", — написав він.

За інформацією з місцевих Telegram-каналів відомо, що попередньо на вулиці Івана Алексєєва, в районі пожежної частини, спрацював нібито саморобний вибуховий пристрій.

Як повідомили окупанти, постраждав співробітник псевдо поліції. Його з різними травмами доправили до лікарні.

Нагадаємо, нещодавно британська розвідка пояснила, чому рф зробила Мелітополь "столицею" Запорізької області.

У відомстві вказують, що проголошення окупованого Мелітополя "центром Запорізької області" є визнанням того, що росія навряд чи зможе захопити значні території в найближчому майбутньому.