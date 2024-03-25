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В Третьей штурмовой показали ликвидацию оккупанта, который притворился мертвым

25 марта 2024 16:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Третьей штурмовой показали ликвидацию оккупанта, который притворился мертвым
Удар по российскому оккупанту. Фото: скриншот из видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады продолжают уничтожать российских оккупантов и вражескую военную технику. Так, бойцы показали, как ликвидировали захватчика, притворившегося мертвым под Авдеевкой Донецкой области.

Видео опубликовала Третья штурмовая в Telegram в понедельник, 25 марта.

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Ликвидация оккупанта под Авдеевкой

Украинские военные рассказали, что после одного из боев под Авдеевкой оккупант прикинулся мертвым. Когда он решил убежать и начал ползти, его заметили бойцы Третьей штурмовой.

Для ликвидации захватчика они использовали разведывательный дрон и дрон FPV.

"Выполнено бойцами Галицкого взвода второго штурмового бата", — говорится в сообщении.

Напомним, украинские защитники продолжают уничтожать врага и его технику на нашей земле. В частности, бойцы полка "Азов" показали кадры работы минометного расчета по врагу вблизи Кременной Луганской области.

Также военнослужащие бригады Национальной гвардии "Буревій" сдерживают вражеское наступление. Шаг за шагом они обнаруживают и уничтожают живую силу российских захватчиков.

война
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Украина
Донецкая область
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Авдеевка
штурмовая бригада

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