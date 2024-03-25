В Третьей штурмовой показали ликвидацию оккупанта, который притворился мертвым
Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады продолжают уничтожать российских оккупантов и вражескую военную технику. Так, бойцы показали, как ликвидировали захватчика, притворившегося мертвым под Авдеевкой Донецкой области.
Видео опубликовала Третья штурмовая в Telegram в понедельник, 25 марта.
Ликвидация оккупанта под Авдеевкой
Украинские военные рассказали, что после одного из боев под Авдеевкой оккупант прикинулся мертвым. Когда он решил убежать и начал ползти, его заметили бойцы Третьей штурмовой.
Для ликвидации захватчика они использовали разведывательный дрон и дрон FPV.
"Выполнено бойцами Галицкого взвода второго штурмового бата", — говорится в сообщении.
Напомним, украинские защитники продолжают уничтожать врага и его технику на нашей земле. В частности, бойцы полка "Азов" показали кадры работы минометного расчета по врагу вблизи Кременной Луганской области.
Также военнослужащие бригады Национальной гвардии "Буревій" сдерживают вражеское наступление. Шаг за шагом они обнаруживают и уничтожают живую силу российских захватчиков.
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