У Третій штурмовій показали ліквідацію окупанта, який прикинувся мертвим

Удар по російському окупанту. Фото: скриншот з відео

Бійці Третьої окремої штурмової бригади продовжують знищувати російських окупантів та ворожу військову техніку. Так, бійці показали, як ліквідували загарбника, який прикинувся мертвим під Авдіївкою Донецької області.

Відео опублікувала Третя штурмова у Telegram у понеділок, 25 березня.

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Ліквідація окупанта під Авдіївкою

Українські військові розповіли, що після одного з боїв під Авдіївкою окупант прикинувся мертвим. Коли він вирішив втекти та почав повзти — його помітили бійці Третьої штурмової.

Для ліквідації загарбника вони використали розвідувальний дрон та дрон FPV.

"Виконано бійцями Галицького взводу другого штурмового бату", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські захисники продовжують нищити ворога та його техніку на нашій землі. Зокрема, бійці полку "Азов" показали кадри роботи мінометного розрахунку по ворогу неподалік Кремінної Луганської області.

Також військовослужбовці бригади Національної гвардії "Буревій" стримують ворожий наступ. Крок за кроком вони виявляють і знищують живу силу російських загарбників.