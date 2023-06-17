В центре Белгорода пылает многоэтажка

В центре Белгорода горит многоэтажка. Фото: соцсети

В центре Белгорода большой пожар. Горит крыша многоэтажки в элитном жилом квартале.

Об этом сообщают несколько Telegram-каналов.

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Сообщается, что пожар произошел в одной из многоэтажек ЖК "Славянский" на Свято-Троицком бульваре. Сильно пылает крыша.

Что стало причиной возгорания, пока не сообщается, однако местные говорят, что перед пожаром были слышны звуки, похожие на взрывы.

Сообщается, что часть крыши рухнула. Пожар усиливается. Горящие обломки падают на тротуар.

"Пожар возник в котельной, расположенной на крыше. Такова предварительная причина возгорания в доме в районе Свято-Троицкого бульвара Белгорода", — сообщил губернатор Гладков.

Напомним, глава ЧВК "Вагнер", военный преступник Евгений Пригожин заявил, что Кремль может нанести тактический ядерный удар по Белгородской области. Возможную задачу ядерного удара Пригожин связывает с поражением российских войск в Белгородской области.