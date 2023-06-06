Росія може завдати ядерного удару по Білгороду, - Пригожин

Євген Пригожин. Фото: t.me/concordgroup_official

Голова ПВК "Вагнер", військовий злочинець Євген Пригожин заявив, що Кремль може завдати тактичного ядерного удару по Бєлгородській області.

Це припущення він озвучив в інтерв'ю сепаратистському телеграм-каналу "Донбас Сейчас".

Читайте також:

Подробиці

Можливе завдання ядерного удару Пригожин пов'язує з поразкою російських військ у Бєлгородській області.

"Я боюся, як би в них не було паскудної думки ядрьону бомбочку на свою територію кинути. І чи не тому ми відступаємо в Бєлгородській області, даючи їм (ЗСУ, — ред.) просуватися, бо на чужу кидати страшно, а на свою кинемо, покажемо, які ми красені психічно хворі. Бач, ЗСУ стоятиме в якомусь селі, а ми там типу тактичною ядерною зброєю", — поділився своєю здогадкою ватажок ПВК "Вагнер".

Втім, Пригожин сумнівається в успішності цього заходу.

"З великим питанням, якщо вона (ядерна зброя, — ред.) нормально працюватиме, дивлячись на те, в якому вигляді вони все інше тримають", — додав він.

"Брудна бомба"

Практично одночасно із заявою Пригожина російські ЗМІ розповсюдили чергову заяву ФСБ про те, що Україна нібито планувала вчинити на території Росії теракт за допомогою "брудної бомби".

"За даними ФСБ, начальник військової розвідки України Кирило Буданов для організації диверсій у Росії створив підрозділ з легкомоторною авіацією, з початку 2023 року він здійснив п'ять бойових вильотів на територію РФ, пошкодивши об'єкти ПЕК у прикордонних районах", — пише РИА Новости.

Проте 6 червня прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков відмовився відповідати на запитання журналістів про "брудну бомбу".

Нагадаємо, раніше Пригожин заявив, що "вагнерівці", яких він вивів з Бахмута, можуть вирушити "захищати" Білгородську область, не питаючи дозволу у міноборони РФ.

Крім того, він звинуватив російське військове керівництво в тому, що воно наказало замінувати шляхи відходу ПВК "Вагнер" із Бахмута.