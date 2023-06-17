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У центрі Бєлгорода палає багатоповерхівка

17 червня 2023 00:34
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У центрі Бєлгорода палає багатоповерхівка
У центрі Бєлгорода палає багатоповерхівка. Фото: соцмережі
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У центрі Бєлгорода — велика пожежа. Горить дах багатоповерхівки в елітному житловому кварталі.

Про це повідомляють кілька Telegram-каналів

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Повідомляється, що пожежа сталася в одній із багатоповерхівок ЖК "Слов'янський" на Свято-Троїцькому бульварі. Сильно палає на даху хмарочаса. 

Що стало причиною займання, наразі не повідомляється, однак місцеві кажуть, що перед пожежею було чути звуки, схожі на вибухи. 

Також відомо, що частина даху впала. Пожежа посилюється. Уламки, що горять, падають на тротуар.

"Пожежа виникла в котельні, що розташована на даху. Такою є попередня причина займання в будинку в районі Свято-Троїцького бульвару Бєлгорода", — повідомив губернатор Гладков.

Нагадаємо, голова ПВК "Вагнер", військовий злочинець Євген Пригожин заявив, що Кремль може завдати тактичного ядерного удару по Бєлгородській області. Можливе завдання ядерного удару Пригожин пов'язує з поразкою російських військ у Бєлгородській області.

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