В центре оккупированного Донецка слышны взрывы
7 ноября 2023 16:16
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Во временно оккупированном Донецке раздаются взрывы . Местные сообщают о "прилетах" в центре города.
Об этом сообщает Telegram-канал "Типичный Донецк".
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Взрывы в центре Донецка
"Сообщают о "прилетах" в центре Донецка", — говорится в сообщении.
Также местные жители публикуют фотографии, на которых виден дым после прилетов.
Также отмечается, что в центре Донецка после обстрела извлекают людей из-под завалов. Известно о не менее пяти раненых.
Напомним, что в российском Таганроге вблизи военного аэродрома 7 ноября раздались взрывы. Вскоре в небе появились густые тучи черного дыма.
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