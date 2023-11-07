В центре оккупированного Донецка слышны взрывы

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Во временно оккупированном Донецке раздаются взрывы . Местные сообщают о "прилетах" в центре города.

Об этом сообщает Telegram-канал "Типичный Донецк".

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Взрывы в центре Донецка

"Сообщают о "прилетах" в центре Донецка", — говорится в сообщении.

Также местные жители публикуют фотографии, на которых виден дым после прилетов.

Следы после работы ПВО в Донецке. Фото: Telegram/Типичный Донецк

"Прилет" в центре Донецка. Фото: Telegram/Типичный Донецк

Также отмечается, что в центре Донецка после обстрела извлекают людей из-под завалов. Известно о не менее пяти раненых.

Напомним, что в российском Таганроге вблизи военного аэродрома 7 ноября раздались взрывы. Вскоре в небе появились густые тучи черного дыма.