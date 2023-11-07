Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна 2023 arrow У центрі окупованого Донецька чутно вибухи arrow

У центрі окупованого Донецька чутно вибухи

7 листопада 2023 16:16
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У центрі окупованого Донецька чутно вибухи
Вибухи у центрі Донецька.Фото: Telegram/Типичный Донецк".
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У тимчасово окупованому Донецьку лунають вибухи. Місцеві повідомляють про "прильоти" у центрі міста.

Про це повідомляє Telegram-канал "Типичный Донецк"

Читайте також:

Вибухи у центрі Донецьку

"Повідомляють про "прильоти" в центрі Донецьку", — йдеться у повідомленні.

Також місцеві жителі публікують фотографії, на яких видно дим після "прильотів".

Донецьк
Сліди після роботи ППО у Донецьку. Фото: Telegram/Типичный Донецк
null
"Приліт" у центрі Донецька. Фото: Telegram/Типичный Донецк

Також зазначається, що в центрі Донецька після обстрілу дістають людей з-під завалів. Відомо про щонайменше п'ять поранених.

Нагадаємо, що у російському Таганрозі поблизу військового аеродрому 7 листопада пролунали вибухи. Згодом у небі з'явилися густі хмари чорного диму.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

Шуляк розповіла, хто з окупованих територій може отримати компенсацію понад 200 тися грн - 80x80

Шуляк розповіла, хто з окупованих територій може отримати компенсацію понад 200 тися грн

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі