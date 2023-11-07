У центрі окупованого Донецька чутно вибухи
7 листопада 2023 16:16
Вибухи у центрі Донецька.Фото: Telegram/Типичный Донецк".
У тимчасово окупованому Донецьку лунають вибухи. Місцеві повідомляють про "прильоти" у центрі міста.
Про це повідомляє Telegram-канал "Типичный Донецк".
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Вибухи у центрі Донецьку
"Повідомляють про "прильоти" в центрі Донецьку", — йдеться у повідомленні.
Також місцеві жителі публікують фотографії, на яких видно дим після "прильотів".
Також зазначається, що в центрі Донецька після обстрілу дістають людей з-під завалів. Відомо про щонайменше п'ять поранених.
Нагадаємо, що у російському Таганрозі поблизу військового аеродрому 7 листопада пролунали вибухи. Згодом у небі з'явилися густі хмари чорного диму.
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