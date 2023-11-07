У центрі окупованого Донецька чутно вибухи

Вибухи у центрі Донецька.Фото: Telegram/Типичный Донецк".

У тимчасово окупованому Донецьку лунають вибухи. Місцеві повідомляють про "прильоти" у центрі міста.

Про це повідомляє Telegram-канал "Типичный Донецк".

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Вибухи у центрі Донецьку

"Повідомляють про "прильоти" в центрі Донецьку", — йдеться у повідомленні.

Також місцеві жителі публікують фотографії, на яких видно дим після "прильотів".

Сліди після роботи ППО у Донецьку. Фото: Telegram/Типичный Донецк

"Приліт" у центрі Донецька. Фото: Telegram/Типичный Донецк

Також зазначається, що в центрі Донецька після обстрілу дістають людей з-під завалів. Відомо про щонайменше п'ять поранених.

Нагадаємо, що у російському Таганрозі поблизу військового аеродрому 7 листопада пролунали вибухи. Згодом у небі з'явилися густі хмари чорного диму.